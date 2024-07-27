Казахстанский боксер стартовал с победы на Олимпиаде в Париже
Фото: Владислав Семенов
Команда Казахстана по боксу вступила в борьбу за медали на Олимпиаде-2024 в Париже. Первым на ринг вышел Мухаммедсабыр Базарбайулы в весовой категории до 63,5 кг, сообщает Zakon.kz.
В стартовом поединке он встречался с испанцем Ойером Ибаррече. Мухаммедсабыр уверенно забрал первые два раунда, создав себе комфортное преимущество.
В итоге он довел встречу до победы и вышел в 1/8 финала.
Ранее сообщалось, что Елдос Сметов завоевал золотую медаль на Олимпиаде. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил спортсмена со значимой победой. В активе Казахстана теперь две медали. До этого "бронзу" завоевали Александра Ле и Ислам Сатпаев в пулевой стрельбе.
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