Казахстанский боксер стартовал с победы на Олимпиаде в Париже

Команда Казахстана по боксу вступила в борьбу за медали на Олимпиаде-2024 в Париже. Первым на ринг вышел Мухаммедсабыр Базарбайулы в весовой категории до 63,5 кг, сообщает Zakon.kz.

В стартовом поединке он встречался с испанцем Ойером Ибаррече. Мухаммедсабыр уверенно забрал первые два раунда, создав себе комфортное преимущество.



В итоге он довел встречу до победы и вышел в 1/8 финала.

Ранее сообщалось, что Елдос Сметов завоевал золотую медаль на Олимпиаде. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил спортсмена со значимой победой. В активе Казахстана теперь две медали. До этого "бронзу" завоевали Александра Ле и Ислам Сатпаев в пулевой стрельбе.





