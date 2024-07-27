Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Казахстанский боксер стартовал с победы на Олимпиаде в Париже

бокс на ОИ-2024, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2024 01:24 Фото: Владислав Семенов
Команда Казахстана по боксу вступила в борьбу за медали на Олимпиаде-2024 в Париже. Первым на ринг вышел Мухаммедсабыр Базарбайулы в весовой категории до 63,5 кг, сообщает Zakon.kz.

В стартовом поединке он встречался с испанцем Ойером Ибаррече. Мухаммедсабыр уверенно забрал первые два раунда, создав себе комфортное преимущество.

В итоге он довел встречу до победы и вышел в 1/8 финала.

Ранее сообщалось, что Елдос Сметов завоевал золотую медаль на Олимпиаде. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил спортсмена со значимой победой. В активе Казахстана теперь две медали. До этого "бронзу" завоевали Александра Ле и Ислам Сатпаев в пулевой стрельбе.


Читайте также

теннис на ОИ-2024
Лидер команды Казахстана по настольному теннису выиграл первый матч на Олимпиаде
тренер умер в Олимпийской деревне в Париже
Тренер сборной Самоа по боксу умер в олимпийской деревне в Париже
поздравления с победой на ОИ
Аэропорты и вокзалы Казахстана по-своему поздравили спортсменов с победами на ОИ
Елена Беляева
Париж Франция Национальный олимпийский комитет 2024 год Олимпийские игры
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сильные дожди надвигаются на Казахстан
Сильные дожди надвигаются на Казахстан
дом певца из Азербайджана показал казахстанский блогер
Дом богатейшего азербайджанца показал казахстанский "отец мобилографии"
Олимпийские игры
Олимпийские наряды сборной Кувейта потрясли воображение зрителей
55-летний Стас Михайлов испугал подписчиков своим внешним видом
55-летний Стас Михайлов напугал подписчиков своим внешним видом
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: