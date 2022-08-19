В Экибастузе осужден глава общественных объединений за хищение 10 млн тенге

Фото: Zakon.kz

Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Павлодарской области завершено досудебное расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенных на оказание услуг специалиста жестового языка для инвалидов, передает Zakon.kz.

Следствием установлено, что Общественные объединения «Новая жизнь-2030» и «Сердечное тепло - Жүрек жылуы» в период с 2019 по 2022 годы заключали фиктивные сделки с акиматом Экибастуз на оказание услуг специалиста жестового языка. Однако фактически никаких услуг не оказывало. Для этого привлекались сторонние специалисты, которым оплачивалось гораздо меньше, чем выделялось из бюджета. Ущерб государству составил почти 10 млн тенге. Пресс-служба АФМ РК Судом руководитель общественных объединений приговорен к 3,5 годам ограничения свободы. Читайте также Бухгалтера онкодиспансера Алматы осудили на 7 лет за хищение 53 млн тенге

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