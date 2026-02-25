Арест на квартиру, подписка о невыезде: в АФМ раскрыли детали дела о хищении миллионов тенге при ремонте дорог
Соответствующий релиз сегодня, 25 февраля 2026 года, распространила пресс-служба агентства:
"В марте 2023 года по итогам государственных закупок между ГУ "Сырымский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" и ПК "Сапак" заключен договор на ремонт дорог в селе Жымпиты на общую сумму 259 млн тенге. Однако директор ПК "Сапак", вступив в сговор с директором субподрядной организации ТОО "Ак-Би", разработал схему присвоения вверенных денежных средств".
По данным АФМ, подозреваемые систематически оформляли акты выполненных работ с заведомо ложными сведениями, включая асфальтирование, земляные, бетонные, водопроводные и другие виды дорожных работ, которые фактически не выполнялись или были выполнены в меньших объемах.
"На основании фиктивных актов заказчиком осуществлялось перечисление бюджетных средств на расчетный счет ПК "Сапак". В дальнейшем полученные денежные средства распределялись между участниками схемы".Пресс-служба АФМ
В результате, как уточнили в агентстве, государству причинен материальный ущерб в сумме 56,5 млн тенге.
"С санкции суда на квартиру одного из подозреваемых наложен арест. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд".Пресс-служба АФМ
Кроме того, ранее приговором суда руководитель ГУ "Сырымский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.
"Иная информация в порядке ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит", – заключили в пресс-службе АФМ.
