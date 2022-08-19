Доллар незначительно вырос на торгах
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 476,43 тенге, поднявшись на 0,42 тенге, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс китайского юаня понизился до 69,78 тенге (-0,12).
Средневзвешенный курс российского рубля составил 7,99 тенге (+0,16).
По евро торгов не проводилось. Нацбанк установил курс 483,98 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 476-479 тенге, евро – по 481-486 тенге, российские рубли – по 7-7,6 тенге.
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