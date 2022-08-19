Доллар незначительно вырос на торгах

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился до 69,78 тенге (-0,12).

Средневзвешенный курс российского рубля составил 7,99 тенге (+0,16).

По евро торгов не проводилось. Нацбанк установил курс 483,98 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 476-479 тенге, евро – по 481-486 тенге, российские рубли – по 7-7,6 тенге.