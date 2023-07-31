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Курс доллара вырос на торгах 31 июля

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 446,07 тенге, поднявшись на 0,42 тенге тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня немного также подрос и составил 62,35 тенге (+0,10).

Курс евро установлен Нацбанком в 489 тенге, рубля – 4,9 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 444-447 тенге, евро – по 488,5-492,5 тенге, российские рубли – по 4,81-5,03 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 31 июля.

Так, цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась на 0,45% и составила 80,22 долларов за баррель. По итогам предыдущей сессии они выросли до 80,58 долларов за баррель.

Котировки сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures понизились на 0,7%, до 84,4 долларов за баррель. В пятницу эти контракты подорожали на 0,9% - до 84,99 долларов за баррель.

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