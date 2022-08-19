Казахстан завершил Исламские игры на 5-м месте в командном зачете

В турецком городе Конье завершились V Исламские игры солидарности с участием сборной Казахстана. В соперничестве со спортсменами из 54 исламских государств казахстанская делегация атлетов заработала 89 наград: 27 золотых, 23 серебряных и 39 бронзовых, сообщает Zakon.kz.

Честь Казахстана на этих соревнованиях защищали 125 спортсменов по 16 видам состязаний. По итогам двух недель баталий казахстанцы 27 раз поднимались на высшую ступень подиума, что позволило им закрепиться на 5-й строчке командного медального зачета. А лидерами Исламских игр стали хозяева, в активе турков – 341 медаль: 145 золотых, 107 серебряных и 89 бронзовых. За ними идут Узбекистан, Иран и Азербайджан.

Для сравнения: на IV Играх исламского сотрудничества 2017 года в составе сборной Казахстана выступили 35 спортсменов по 7 видам спорта. В результате чего казахстанцы заняли 14-е место в общекомандном зачете с 2 золотыми, 5 серебряными и 12 бронзовыми медалями.

Приближается самый горячий бой года! Поддержите народного героя вместе с Parimatch и участвуйте в розыгрыше iPhone 14 и крупных бонусов.