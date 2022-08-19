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Старожил Алматинского зоопарка празднует день рождения

в Алматинском зоопарке празднуют день рождения орла-могильника Фото: pixabay
Один из старожилов Алматинского зоопарка – орел-могильник – отмечает день рождения. Ему исполняется 34, передает Zakon.kz.

19 августа свой 34-й день рождения отмечает один из старожилов нашего зоопарка – орел-могильник. Кстати, в Европе он называется «императорским». Его сородичей веками изображали на многих гербах европейских держав, и отношение к ним там очень почтительное. Название «Могильник» орел получил от русских купцов, которые часто видели этих птиц возле курганов и кладбищ, – говорится под публикацией.

Как отметили в зоопарке, в дикой природе продолжительность жизни таких орлов зачастую не превышает 15 лет, зато в неволе они спокойно доживают до 50-ти.

Поздравляем нашу птичку с днем рождения и желаем ей крепкого здоровья!Администрация Алматинского зоопарка

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