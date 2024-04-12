Алматинский зоопарк празднует день рождения хищной тайры

12 апреля в зоопарке Алматы отмечают день рождения тайры по кличке Шира, сообщает Zakon.kz.

Как пишут сотрудники зверинца, хищница из семейства куньих прибыла в город в годовалом возрасте со своим другом Крэшом в 2017 году из Новосибирского зоопарка.

"Эта дружная семейка уже два раза принесла нам приплод. А живут тайры до 16-18 лет. Так что Шира и Крэш еще не раз порадуют нас своими малышами. Шира ждет поздравления с днем рождения в комментариях", – подписали пост в Instagram сотрудники зоопарка.

Отмечается, что тайра – удивительное хищное животное из семейства куньих. Родина тайр – леса центральной и Южной Америки. С ее длинным телом, пушистым хвостом и любопытными глазами тайра выглядит очаровательно и загадочно. Но это очень опасный хищник. В рационе тайр мясо, грызуны, рыба, насекомые, а еще они очень любят сладкие фрукты: яблоки, груши, бананы, хурму.





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