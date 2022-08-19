Правительство принимает меры по стабилизации ситуации с топливом – Смаилов

В ходе рабочей поездки в Павлодарскую область премьер-министр РК Алихан Смаилов посетил Павлодарский нефтехимический завод, недавно вышедший с планового ремонта, передает Zakon.kz.

Директор предприятия Куаныш Бишимов сообщил, что, несмотря на проведение с 8 по 27 июля плановых ремонтных работ, завод по итогам семи месяцев перевыполняет показатели по выпуску дизельного топлива, бензина и других видов продукции.

Глава правительства подчеркнул, что это имеет ключевое значение в преддверии предстоящих осенне-полевых работ.

Очень важно, чтобы предприятие работало стабильно, чтобы все запланированные объемы горюче-смазочных материалов производились и своевременно поставлялись на рынок. Алихан Смаилов

Фото: primeminister.kz

Премьер-министр добавил, что в настоящее время правительство принимает меры по стабилизации ситуации на внутреннем рынке, так как имеет место вывоз дизельного топлива и бензина в соседние страны.

Для минимизации рисков по ГСМ мы сейчас готовим решения, направленные на сохранение цен для внутренних потребителей и их корректировку для внешних потребителей, чтобы цены соответствовали рынкам соседних стран. Это позволит стабильно обеспечивать наших граждан и бизнес горюче-смазочными материалами, – отметил Смаилов.

Руководством ПНХЗ также были подняты вопросы по качеству поступающей на предприятие нефти и обеспечению большей свободы в части закупки оборудования.

Смаилов поручил соответствующим госорганам проработать их для принятия необходимых решений.