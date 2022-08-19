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Легенда бокса Майк Тайсон замечен в аэропорту в инвалидной коляске

Боксе Майк Тайсон замечен в аэропорту Майами в инвалидной коляске Фото: Twitter/emw_ben
Легендарный боксер Майк Тайсон был замечен очевидцами в аэропорту Майами в инвалидном кресле. Помогал ему передвигаться сотрудник воздушной гавани, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Mirror, 56-летний спортсмен держал в руке трость. По предварительной информации, у спортсмена произошли проблемы со спиной.

Боксер-тяжеловес страдает от «вспышки ишиаса». При этом заболевании даже небольшое шевеление пораженной конечностью приводит к сильнейшей болевой вспышке. Отмечается, что боли в нижней части спины уже давно его беспокоят. Из-за обострения заболевания в 2020 году Тайсон на две недели был прикован к постели.

Тайсон является самым молодым чемпионом мира в тяжелом весе. Он был включен в Международный зал боксерской славы и во Всемирный зал боксерской славы

Свой последний поединок в карьере Майк Тайсон провел 11 июня 2005 года. Тогда он проиграл боксеру из Ирландии Кевину Макбрайду. Всего он провел 58 поединков на профессиональном ринге и одержал 50 побед.

В апреле текущего года абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон из-за конфликта в самолете ударил по лицу одного из пассажиров. Бывшему боксеру не понравилось, что мужчина пытался говорить с ним, находясь за спиной, и не реагировал на просьбы спортсмена перестать это делать.

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