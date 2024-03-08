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Майк Тайсон подерется с соперником, который младше на 30 лет

Майк Тайсон проведет боксерский поединок с блогером Джейком Полом, фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2024 14:07 Фото: twitter/ygcrypto
Легендарный 57-летний боксер Майк Тайсон проведет поединок против американского блогера Джейка Пола, сообщает Zakon.kz.

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Об этом Пол сообщил в своих социальных сетях.

В свою очередь Тайсон в своих соцсетях заявил, что контракт на бой уже подписан.

Поединок пройдет по правилам бокса и состоится 20 июля 2024 года.

Последний раз Майк Тайсон выходил на ринг 28 ноября 2020 года в рамках показательного поединка против Роя Джонса-младшего. Бой продлился восемь раундов по две минуты. Встреча завершилась ничьей раздельным решением судей.

В своей профессиональной карьере Майк Тайсон провел 58 поединков, в которых ему удалось одержать 50 побед (44 – нокаутом) при двух поражениях. Еще два боя были признаны несостоявшимися.

Ранее стало известно, что казахстанские спортсмены в количестве 13 человек будут представлять Казахстан на Кубке мира по фристайл-могулу и фристайл-акробатике.

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