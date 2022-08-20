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Правительству Черногории объявили вотум недоверия

правительству Черногории вынеси вотум недоверия Фото: pixabay
Парламентское голосование о недоверии правительству прошло в Скупщине Черногории всего через несколько недель после подписания соглашения с Сербской православной церковью, сообщает Zakon.kz.

В рамках соглашения, подписанного премьером Дританом Абазовичем и сербским патриархом Порфирием, утверждался правовой статус СПЦ в Черногории, давались соответствующие имущественные гарантии и упразднялись некоторые ее особые права, сообщает Deutsche Welle.

По мнению Абазовича, принятое соглашение должно было помочь урегулировать все церковные споры, касающиеся имущества СПЦ в Черногории, чтобы получить возможность сосредоточиться на других важных вопросах. Критики считают, что отдельно от других религиозных общин в особом соглашении с СПЦ необходимости не было.

Пока неясно, приведет ли падение правительства к досрочным парламентским выборам или же партии, входящие в состав черногорской Скупщины, попытаются сформировать новую правящую коалицию.

36-летний Дритан Абазович возглавил правительство в Подгорице 28 апреля 2022 года. Подобно президенту Черногории Мило Джукановичу, он считается прозападным политиком.

После того как в 2006 году Черногория вышла из государственного союза с Сербией, власти в Белграде пытались усилить свое влияние в Черногории, используя СПЦ, а также местные просербские политические партии и организации.

Черногория с населением около 620 тыс. человек входит в НАТО с 2017 года и стремится к вступлению в ЕС, чему мешают политические разногласия в балканской стране. СПЦ является самой влиятельной религиозной организацией в Черногории.

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