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Запросто читают мысли других людей: назван Топ-4 знаков зодиака

Запросто читают мысли других людей: назван Топ-3 знаков зодиака Фото: unsplash
Эксперты по звездам считают, что представители некоторых знаков зодиака, у которых очень хорошо развита интуиция, понимают мысли других людей, передает Zakon.kz.

Как отметила астролог Елена Литвинова порталу FTimes.ru, склонность считывать других характерна только для рожденных под такими созвездиями, как Рак, Рыбы, Весы и Скорпион.

Представители этих Топ-4 знаков зодиака могут отличить ложь от правды, а иногда даже видят вещие сны.

Рак

Рожденные под данным созвездием на эмоциональном уровне могут ощущать разные перемены, происходящие вокруг, потому что у них хорошо развита интуиция. Ракам не составит особого труда определить, почему человек расстроен, они знают, когда надо поддержать, а когда лучше оставить человека наедине с его мыслями. От них сложно скрыть ложь и лицемерие, так как они очень проницательны.

Если Раки начнут развивать свой дар, они смогут без особого труда читать мысли окружающих людей. Поэтому с представителями данного зодиакального созвездия следует быть аккуратными, вашу ложь они могут быстро пресечь на корню.

Рыбы

У представителей этого знака зодиака настолько хорошо развита интуиция, что они способны без труда закончить предложение, начатое другим человеком.

Рыбы могут заранее определить, когда ситуация может выйти из-под контроля. Они очень хорошо чувствуют плохие дни и знают, когда лучше не рисковать. Но, чтобы это оказалось правдой, данному знаку надо научиться доверять своему чутью, а не руководствоваться только логикой.

Весы

Рожденные под данным созвездием плохо считывают свои эмоции и ощущения, зато разгадать, что на уме у других людей, для них не составит особого труда.

Представители данного знака преуменьшают свои способности и часто думают, что они совершенно случайно угадали мысли других. Отточить свои эзотерические навыки Весам мешают чувство лени и их рационализм.

Скорпион

Лучше всех считывают мысли окружающих Скорпионы. При этом сами они очень скрытные натуры, ведут себя загадочно, чем вызывают недоумение у других.

Больше всего представители данного знака терпеть не могут, когда им врут. Им не составляет особого труда докопаться до правды. Такой чрезвычайный талант позволяет Скорпионам манипулировать другими людьми.

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