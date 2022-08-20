Запросто читают мысли других людей: назван Топ-4 знаков зодиака
Как отметила астролог Елена Литвинова порталу FTimes.ru, склонность считывать других характерна только для рожденных под такими созвездиями, как Рак, Рыбы, Весы и Скорпион.
Представители этих Топ-4 знаков зодиака могут отличить ложь от правды, а иногда даже видят вещие сны.
Рак
Рожденные под данным созвездием на эмоциональном уровне могут ощущать разные перемены, происходящие вокруг, потому что у них хорошо развита интуиция. Ракам не составит особого труда определить, почему человек расстроен, они знают, когда надо поддержать, а когда лучше оставить человека наедине с его мыслями. От них сложно скрыть ложь и лицемерие, так как они очень проницательны.
Если Раки начнут развивать свой дар, они смогут без особого труда читать мысли окружающих людей. Поэтому с представителями данного зодиакального созвездия следует быть аккуратными, вашу ложь они могут быстро пресечь на корню.
Рыбы
У представителей этого знака зодиака настолько хорошо развита интуиция, что они способны без труда закончить предложение, начатое другим человеком.
Рыбы могут заранее определить, когда ситуация может выйти из-под контроля. Они очень хорошо чувствуют плохие дни и знают, когда лучше не рисковать. Но, чтобы это оказалось правдой, данному знаку надо научиться доверять своему чутью, а не руководствоваться только логикой.
Весы
Рожденные под данным созвездием плохо считывают свои эмоции и ощущения, зато разгадать, что на уме у других людей, для них не составит особого труда.
Представители данного знака преуменьшают свои способности и часто думают, что они совершенно случайно угадали мысли других. Отточить свои эзотерические навыки Весам мешают чувство лени и их рационализм.
Скорпион
Лучше всех считывают мысли окружающих Скорпионы. При этом сами они очень скрытные натуры, ведут себя загадочно, чем вызывают недоумение у других.
Больше всего представители данного знака терпеть не могут, когда им врут. Им не составляет особого труда докопаться до правды. Такой чрезвычайный талант позволяет Скорпионам манипулировать другими людьми.