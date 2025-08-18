Астрологи назвали три знака зодиака, которые читают чужие мысли

Если вам иногда кажется, что некоторые ваши знакомые будто бы подслушивают ваши мысли, то знайте: очень может быть, что вам не кажется, сообщает Zakon.kz.

Как считают астрологи Леди Mail, те, кто утверждают, будто нельзя читать чужие мысли, просто никогда не общались с представителями некоторых знаков зодиака.

Рыбы

Вот те, кому это сомнительное счастье выпадает на регулярной основе, то и дело ловят себя на абсолютно антинаучном желании сделать все-таки шапочку из фольги и носить ее, не снимая, днем и ночью – может, хоть это поможет.

Весы

Может быть, кто-то телепатией и наслаждается, а вот Весы ею определенно страдают: во-первых, развивают они ее в себе отнюдь не от хорошей жизни, а исключительно из желания душить всякие конфликты в самом зародыше. А во-вторых, способность знать, о чем твои близкие думают, – то еще испытание. Потому что думают эти близкие разное, а тебе их после этого все равно надо любить и поддерживать.

Скорпион

Если в обществе Рыб хочется свои мысли спрятать, то общаясь со Скорпионами самое эффективное просто не думать. Вообще. Потому что это уголовный кодекс за мыслепреступления не наказывает, а вот Скорпион – очень даже, причем с такой фантазией, что святая инквизиция тихо плачет от зависти и просит списать слова.

