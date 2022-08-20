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Забрала зарплату: павлодарец пожаловался полицейским на жену

Забрала зарплату: павлодарец пожаловался полицейским на жену Фото: unsplash
Необычное заявление поступило в павлодарскую полицию – мужчина заявил на жену, которая забрала у него зарплату. Об этом сообщили в Департаменте полиции Павлодарской области, передает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в одной из квартир по ул. Естая в Павлодаре.

Поздней ночью на номер «102» позвонил мужчина. Он рассказал, что вернулся домой с зарплатой, но жена забрала и не отдает «получку». Он планировал потратить заработанное на свои нужды, супруга же решила отложить средства, чтобы купить что-то для семьи.Пресс-служба ДП Павлодарской области

По мнению заявителя, полиция должна была немедленно разобраться с правонарушительницей.

Приехав по указанному адресу и побеседовав с супругами, полицейским удалось подвести пару к решению согласованно распоряжаться бюджетом, ведь они – семья.Пресс-служба ДП Павлодарской области

В ведомстве отметили, что такие обращения поступают в полицию ежедневно, и во многих случаях стражи порядка умеют найти подход и наладить отношения оппонентов.

Однако именно такие курьезные случаи зачастую отвлекают полицейских от серьезных правонарушений, требующих безотлагательных действий.Пресс-служба ДП Павлодарской области

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Динара Халдарова
Павлодар Павлодарская область
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