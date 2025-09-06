#АЭС в Казахстане
Общество

На 10 суток арестован павлодарец, оскорбивший бывшую супругу

На 10 суток арестован павлодарец, обматеривший бывшую супругу , фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2025 13:47 Фото: ДП Павлодарской области
В Павлодарской области мужчина устроил скандал бывшей жене, за что поплатился по закону, сообщает Zakon.kz.

В ДП Павлодарской области рассказали, что в рамках акции "Счастливая семья – счастливая страна" по месту жительства проверены более 2500 человек, склонных к совершению правонарушений в быту, в том числе состоящих на профилактическом учете за совершение противоправных действий в сфере семейно-бытовых отношений, а также злоупотребляющих алкогольными напитками и наркотическими веществами.

"За этот период вынесено 21 защитное предписание, установлено восемь особых требований к поведению правонарушителя и за нарушения в сфере семейно-бытовых отношений составлено 33 административных материала".ДП Павлодарской области

К примеру, в одном из сел Павлодарского района мужчина устроил семейный скандал своей бывшей жене, выражаясь в ее адрес нецензурной бранью.

"За нарушения в сфере семейно-бытовых отношений в отношении дебошира составлен административный протокол, который направлен в Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Павлодара. Решением суда ему назначен административный арест сроком на 10 суток и вынесено защитное предписание".ДП Павлодарской области

Полицейские отметили, что умалчивание фактов насилия в быту может стать причиной более серьезных преступлений. Никто не должен терпеть пропивоправные деяния со стороны членов семей, родственников. Если вы стали свидетелем или жертвой бытового насилия, обратитесь в полицию по телефону "102" и сообщите о происшествии.

В полицию Бостандыкского района Алматы поступил вызов о семейном конфликте. Участковые инспекторы оперативно прибыли по адресу и приняли меры по факту побоев. Дело было направлено в Специализированный административный суд, который назначил правонарушителю 10 суток ареста и установил особые требования к его поведению.

