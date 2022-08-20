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Серик Жумангарин вошел в совет ЕЭК

Серик Жумангарин вошел в совет ЕЭК Фото: primeminister.kz
Исполняющий обязанности заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции РК Серик Жумангарин вошел в совет Евразийской экономической комиссии, передает Zakon.kz.
Республику Казахстан в совете Евразийской экономической комиссии будет представлять исполняющий обязанности заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции Серик Жумангарин. Соответствующее официальное уведомление поступило в ЕЭК, – говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЕЭК.

Напомним, 15 августа указом главы государства Серик Жумангарин был назначен исполняющим обязанности заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции РК. На этом посту он сменил Бахыта Султанова.

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