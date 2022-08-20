Общественники выступили за остановку застройки в Нур-Султане

В Нур-Султане активисты общественного объединения Menin elim dala провели санкционированный митинг «Астана – комфортный город для детей», передает корреспондент Zakon.kz.

В последнее время мы чаще испытываем трудности, не можем устроить наших детей в детские сады и школы, стоим в огромных очередях в поликлинику, дети закрыты во дворах и у них нет мест для развития и спорта. Построены огромные спортивные комплексы, но доступа к ним нет. Организатор митинга Виолетта Мауль

Спикер добавила, что сегодня неравнодушные жители города вышли на санкционированный митинг, чтобы защитить права детей и комфорт жителей.

Фото: Zakon.kz

По словам организатора митинга, город с каждым днем становится все более неудобным и грязным от бесконечных строек, а жителей окружают «каменные джунгли».

Фото: Zakon.kz

Также активисты объединения отмечают, что на сегодняшний день программой «Артспорт» охвачено всего 10% детей по Казахстану в возрасте от четырех до 17 лет, поэтому родители 90% детей вынуждены платить за кружки и секции, стоять в очередях и ждать.

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Депутат Парламента Ирина Смирнова также приняла участие в санкционированном митинге.

Город должен быть комфортным для людей и для детей. Но является ли он комфортным? Школы не строятся, а вместо них строятся человейники. Детских садов не хватает, доходит до того, что право посещать детский сад дети получают к 18-летнему возрасту. Нет скверов и бесплатных спортивных комплексов, потому что чиновники распоряжаются так, что на месте таких заведений строятся человейники. Депутат Мажилиса Ирина Смирнова

Несмотря на дождь, на митинг собралось около 100 человек. В митинге также участвуют представители Народной партии Казахстана.

Фото: Zakon.kz

В целом, в программу митинга было включено три вопроса, а именно дефицит социальных объектов и скверов, а также незаконная застройка столицы, проблемы Талдыколя и закрытие кружков и спортивных секций по программе «Артспорт».