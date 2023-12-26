Акимат Астаны сделал заявление по строительству ЖК вместо соцобъектов

Акимат Астаны 26 декабря 2023 года ответил на абсурдную информацию, распространяемую в социальных сетях общественного объединения "Menin Elim Dala", сообщает Zakon.kz.

Ранее ОО "Menin Elim Dala" в Instagram по просьбам подписчиков опубликовало списки по районам с адресами, где акимат Астаны якобы "собирается изменить назначение участка и строения с социального объекта на коммерческий".

"Чемпионы" по изменениям: район Алматы, район Есиль, район Нура, район Сарыарка, район Байконыр. Жители Астаны могут принять участие в общественных обсуждениях: место, дата и время проведения указаны в таблицах. Все данные взяты с официального сайта акимата Астаны ГУ архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Астаны в разделе "календарь событий" "общественные обсуждения", – говорится под таблицей, опубликованной в Instagram ОО "Menin Elim Dala".

На данную публикацию отреагировали в столичном акимате, где информацию назвали абсурдной.

"В социальных сетях ОО "Menin Elim Dala" распространяется ложная и абсурдная информация о смене ПДП с соцобъектов якобы на ЖК. Ни один ЖК на месте планируемых социальных объектов возведен не будет. Более того, по свыше 60 ЖК и коммерческим объектам был изменен ПДП (проект детальной планировки) на социальные объекты: школы, детсады, общественные и дворовые пространства и др." Пресс-служба акимата Астаны

В акимате столицы пояснили по участкам:

По району Есиль

здание ДВД: в 2015 году предполагалось размещение здания ДВД по ул. Туркестана, около здания №20. Акиматом инициировано изменение в ПДП на Дворец школьников и поликлинику на данной территории;

2 школы: по действующему ПДП по ул. Ф. Оңғарсыновой предусмотрено размещение общеобразовательной школы. Также на смежном участке будет построен Дворец школьников. То есть будет и госшкола, и Дворец школьников.

на участке в районе ул. Т. Рысқұлова и комплекса Экспо-2017 также будет построена школа.

2 детских сада: в районе ул. Керей, Жәнібек хандар и в районе ЖК "Багыстан", как и ранее планировалось, будут построены детсады.

По району Алматы

2 школы: по действующему ПДП по ул. И. Панфилова и по ул. А91 предусмотрено размещение двух общеобразовательных государственных школ.

5 детсадов:

1) по действующему ПДП по ул. М. Толебаева сохраняется строительство детсада. Кроме того, также будет построен Дворец школьников.

2) в границах трассы Астана – Караганда вместо МЖК будет построена "Академия по ЧС". Строительство детского сада будет сохранено. Кроме того, в данном жилом массиве будет построено еще три детских сада. Дополнительной жилой застройки не предусматривается.

3) по ул. Ж. Нажимеденова уч. 56 – МЖК будет заменен на малоэтажный ТРЦ, а встроенное детское дошкольное учреждение остается.

4) по действующему ПДП по ул. А. Токпанова, как и ранее планировалось, предусмотрено размещение "Детский сад на 320 мест".

5) по действующему ПДП по ул. Ж. Нажимеденова также, как и ранее планировалось, предусмотрено строительство детского сада.

По району Сарыарка

2 общежития: данные дома были признаны аварийными, и они были снесены. ПДП на общежития сохранено. Строительство МЖК не предусмотрено.

По району Нура

касательно переноса красных линий на участке, который находится на берегу реки Есиль между районами "Нура" и "Сарыарка", будет городской пляж. Данный участок не относится к группам озер Малого Талдыколя.

по ул. И. Омарова прежнее ПДП – ЖК со встроенным детским садом – также остается без изменений.

По району Байконыр

пристройка к школе: в районе пересечения улиц Игилик и Тайбурыл-2 с учетом того, что там нет досуговых и спортивных центров для детей, принято решение о строительстве на том участке Дворца школьников.

"Еще раз подчеркиваем, информация, опубликованная общественным объединением, на 100% не соответствует действительности, и носит ложный характер. Ни один социальный объект не был заменен на МЖК в текущем году. Ни один ЖК в Астане не будет построен на месте планируемых социальных объектов". Пресс-служба акимата Астаны

22 декабря 2023 года аким Астаны Женис Касымбек заявил, что компании G-Park запретили строить новые объекты, пока она не завершит ранее начатые. Подробности по ссылке.