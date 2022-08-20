Уборочная компания стартовала в Кызылординской области

Первыми к уборке приступили аграрии Сырдарьинского района, передает Zakon.kz.

В церемонии начала жатвы приняли участие аким области Нурлыбек Налибаев, министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешов, обладатель звания «Қазақстанның Еңбек Ері» Абзал Ералиев, ветераны сельскохозяйственной отрасли и представители сельхозформирований.

Глава региона совместно с министрами посетил рисовое поле фермерского хозяйства «Акжарма и К», на котором прошло мероприятие. Налибаев отметил, что в этом году, благодаря поддержке президента и правительства, крестьянские хозяйства региона не ощущали проблему дефицита поливной воды как в прошлом году. Также аким пожелал земледельцам успехов в их нелегком труде.

Поскольку большая часть населения области проживает на селе, мы всегда ответственно проводим посевные и уборочные кампании. Известно, что в начале года планировалось сократить посевной объем риса с 84 тыс. до 64 тыс. га. Однако, предвидя последствия такого решения для населения региона, мы не пошли на этот шаг, т.е. сохранили объем риса на площади 78,6 тыс. га. Несмотря на сложившиеся трудности, начато рациональное, вторичное водопользование, последовательное орошение. Кроме того, в направлении диверсификации проведена работа по увеличению объемов маловодоемких овощей, кормовых и бахчевых культур, – сказал Налибаев.

Затем гости ознакомились с сельхозтехникой для уборки урожая, видами агропродукции, производимой в области, обменялись мнениями со специалистами отрасли. Руководители ведомств высоко оценили заслуги кызылординских земледельцев, отметив, что правительство страны поставило задачу дальнейшей активизации государственных программ в кратчайшие сроки.

Фото: пресс-служба акима Кызылординской области

Кызылорда – столица риса. Если проанализировать, в Алматинской области 6,8 тыс. га, в Туркестанской области около 1,5 тыс. га. В основном, 78,6 тыс. га посевной площади, то есть 90% от всего объема риса – в Кызылординской области. Самый актуальный вопрос – уделить достаточное внимание улучшению дренажной системы, тем самым можно увеличить урожайность. В регионе рисоводство хорошо развито, удовлетворение внутреннего спроса и развитие экспорта является результатом плодотворной работы крестьян, – отметил Карашукеев.

Мероприятие продолжилось семинаром-совещанием «День поля». Ученые и квалифицированные специалисты зарубежных стран и отечественные предприниматели обменялись опытом и обсудили вопросы эффективного взаимодействия. В ходе семинара глава региона обратился к Карашукееву, отметив, что в условиях дефицита воды необходимо принять специальную программу для дальнейшего развития рисоводства и совместные меры по активизации работы Казахского научно-исследовательского института рисоводства им. И. Жахаева.

Фото: пресс-служба акима Кызылординской области

Вместе с тем аким области сообщил Сериккали Брекешеву о существующей угрозе потери 178 тыс. га инженерно-технических площадей в регионе. В этой связи Налибаев поднял вопрос о реализации разработанных проектов по восстановлению и вовлечению в оборот орошаемых земель.

В этом году аграрии региона в целях повышения качества семян совместно с украинскими учеными приступили к опытному посеву сортов сельскохозяйственных культур. В этой связи директор института риса Национальной академии сельского хозяйства Украины Владимир Дудченко заинтересован в сотрудничестве. Налибаев отметил, что вопрос продуктивности можно наладить, отдавая приоритет малогабаритным продуктам. К примеру, в регионе посевная кукуруза требует мало воды, и если мы ее экспортируем, то ее доходы будут больше, чем у риса. Поэтому специалисты отрасли уделяют особое внимание производству кукурузы. Это будет наглядный пример диверсификации.

На самом деле, вопрос дефицита в текущем году воды был на повестке дня. Однако благодаря мерам государственной поддержки водохозяйственная обстановка в Кызылординской области стабилизировалась.