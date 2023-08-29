Засуха и сайгаки приостановили уборочную кампанию в Костанайской области

Уборочная кампания в Костанайской области набирает обороты. Но не такие, как хотелось бы аграриям. В некоторых районах региона погода вмешивается в планы фермеров, в других – показатели подпортили сайгаки, сообщает Zakon.kz.

Фермеры считают, что все это негативно скажется на урожайности.

В публикации "Хабар 24" сказано, что из-за засухи сейчас специалисты отмечают низкую урожайность по зерновым: показатели вдвое меньше прошлого года. А степные антилопы испортили 23 тысячи гектаров. Больше половины из них в Камыстинском районе.

"Сайга была в 4 сельских округах. Получается южная сторона. Аралкольский округ, Клочковский задело, села Алтынсарино и Талдыколь. Пострадало порядка 14 тысяч гектаров от сайги". Жандос Нуржанов, руководитель отдела сельского хозяйства Камыстинского района

От сайги свой хлеб камыстинские фермеры спасали в середине лета. Чтобы избежать больших потерь в следующем сезоне земледельцы просят разрешить на законодательном уровне промысловый отстрел степных антилоп или окапывание полей.

"Если вот эти два варианта не получается сделать, то хотя бы надо вводить ЧС. Потому что это целое бедствие для нас. Это наш хлеб, у нас есть обязательства. Как мы будем рассчитываться?!" Владимир Шестериков, аграрий

До полей Владимира Белоцерковского сайга не дошла. В этом году он ожидает неплохой урожай. С каждого гектара планирует собрать по 10-11 центнеров.

"Просто цена маленькая. В этом году вот предлагают 77 тысяч. Уже нет цены. Когда в том году она была 110 тысяч. Хотя бы 110. Сейчас хотя бы по нулям выйдем. С такими затратами. Химия, солярка, запчасти, зарплата. Это вообще не показатель. Вообще очень низкие цены". Владимир Белоцерковский, руководитель крестьянского хозяйства

В этом году костанайским аграриям предстоит убрать почти 4,5 миллиона гектаров посевных площадей. Десятую часть уже осилили. И намолотили без малого 500 тысяч тонн пшеницы. Ожидается, что средняя урожайность превысит 10 центнеров с гектара.

Примечательно, что 28 августа 2023 года зампредседателя АО "НК "Продкорпорация" Самат Теньбаев на круглом столе по продовольственной безопасности в СЦК рассказал о том, что последние несколько лет усилилась конкуренция с Россией за рынки сбыта пшеницы.

Он отметил, что Казахстану стоит бороться за рынки Центральной Азии, ведь это ближайшие соседи.

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По его словам, ближайшая цель – довести эту цифру до 1 млн тонн. Но потенциал этим не ограничивается, Китай может забирать у Казахстана до 3,5 млн тонн.