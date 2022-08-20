В Сомали в столичном отеле погибли более 20 человек

Террористическая группировка «Аш-Шабаб» более 15 часов ведет бои на территории отеля «Хайт» в городе Могадишо, передает Zakon.kz.

По некоторым данным число убитых достигло 30 человек. Среди погибших, сообщает ТАСС, – военные, официальные лица, а также владелец отеля. Ранен один из руководителей разведки Сомали.

Сообщается, что ранним утром к отелю прибыли армейские подразделения. Они ведут обстрел здания из артиллерийских орудий, применяются дроны.

Как уточняется, нападению предшествовал взрыв трех самодельных бомб. Группа боевиков смогла прорваться внутрь здания и забаррикадироваться в его помещениях. Прибывшее на помощь подразделение полиции попало в засаду, устроенную возле отеля боевиками.

Группировка «Аш-Шабаб» была создана в Сомали в 2004 году. С 2008 года ее боевики периодически совершают террористические акты. К 2010 году группировка контролировала обширные территории, однако летом 2011 года была вынуждена оставить столицу Сомали Могадишо и перейти к партизанской тактике борьбы с правительством страны и его союзниками. В феврале 2012 года один из главарей «Аш-Шабаб» объявил о присоединении боевиков к террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в РК). Общая численность «Аш-Шабаб», по разным оценкам, составляет до 10 тыс. боевиков.