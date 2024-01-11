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Сомалийские террористы захватили вертолет ООН

Вертолет ООН с несколькими пассажирами был захвачен террористической группировкой "Аш-Шабаб", сообщает Zakon.kz.

Готовится группа по оценке, сообщил в среду официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик, подтвердив факт захвата вертолета.

Вертолет ООН, оказывающий чрезвычайную помощь, совершил вынужденную посадку, вероятно, из-за механической неисправности в сомалийском регионе Галмудуг, который контролируется террористической группировкой, связанной с Аль-Каидой.

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На борту находились шесть иностранцев и один гражданин Сомали. Один человек был застрелен при попытке к бегству. Еще один человек пропал без вести, пишет The Guardian.

Миссия ООН по содействию Сомали (МООНСОМ) заявила, что вертолет "проводил воздушную медицинскую эвакуацию" и что дополнительная информация будет опубликована по мере необходимости.

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