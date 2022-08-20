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Автобус с туристами перевернулся в Турции

авто Фото: pixabay
Авария произошла в провинции Ризе на черноморском побережье страны. Известно о 23 пострадавших, передает Zakon.kz.

Автобус, сообщил телеканал TRT, по дороге в город Трабзон столкнулся с другим транспортным средством и перевернулся. Туристы получили травмы, но выбраться сумели самостоятельно, водителя спасателям пришлось доставать с использованием специальной режущей техники.

Из каких стран и с каким гражданством пострадавшие, пока не уточняется.

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