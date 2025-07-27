Автобус с туристами перевернулся в Башкортостане

В Башкортостане произошла авария с участием туристического автобуса, в котором находилось более 40 человек, сообщает Zakon.kz.

По данным Госавтоинспекции страны, автобус, следовавший по маршруту Лаклы – Ижевск, съехал в кювет и перевернулся на 40-м километре дороги Малояз – Верхние Киги. В нем находилось 43 человека, в том числе семь детей.

На данный момент известно о 27 пострадавших, они доставлены в больницы для оказания медицинской помощи.

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Фото: Госавтоинспекция Башкортостана

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