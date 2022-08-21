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Google рассказала о крупнейшей кибератаке в истории

кибератака на Google Фото: pixabay
Инцидент произошел 1 июня и продолжался 69 минут. В Google заявили, что 10 секунд совершенной атаки эквивалентны получению всех запросов в «Википедии» в течение суток, сообщает Zakon.kz.

Американская компания Google рассказала, что в июне заблокировала крупнейшую в истории DDoS-атаку интенсивностью 46 млн запросов в секунду. Атаке подвергся неназванный клиент Google Cloud Armor, сообщает Газета.ru.

Злоумышленник, вероятно, решил, что не смог оказать желаемого эффекта, понеся при этом значительные расходы на выполнение атаки, – говорится в отчете Google.

В компании отметили, что в ходе атаки было зафиксировано более 5 тысяч исходных IP-адресов из 132 стран, и связали DDoS с ботнетом Meris, который ранее использовался в других масштабных инцидентах.

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