Накануне выборов Иран отразил самую крупную в истории страны кибератаку

Накануне выборов в парламент и Совет экспертов иранские специалисты отразили самую крупную за историю страны DDoS атаку на серверы. 28 февраля скорость атаки составила 136 млн запросов в секунду, сообщает Zakon.kz.

Как пишет агентство Fars, за несколько дней до проведения выборов в Иране суммарно было отражено около 160 DDoS-атак.

"Самая крупная DDoS-атака в истории страны произошла 28 февраля со скоростью 136 млн пакетов (или запросов) в секунду и была полностью отражена", – говорится в сообщении.

В Иране 1 марта прошли выборы сразу в два государственных органа: меджлис и Совет экспертов.

Меджлис исламского совета (нижняя палата парламента) состоит из 290 членов и выбирается сроком на четыре года. На каждое кресло в парламенте претендовали более 52 кандидатов в возрасте от 30 до 75 лет, при этом женщины составляли 12-13% от общего числа зарегистрированных участников.

Совет экспертов, выборы в который проходили в тот же день, является специальным органом, в функции которого входит избрание Верховного и Духовного лидера Ирана. Членами Совета становятся 88 исламских богословов, избираемых на восемь лет.

Ранее сообщалось, что аким Караганды Мейрам Кожухов предупредил горожан о том, чтобы они ничего ему не отправляли, так как его телефон был взломан.