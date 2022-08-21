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Мужчина пытался спрыгнуть с моста в Атырау

Мужчина собирался прыгнуть с моста Фото: polisia.kz
Сотрудники Центра оперативного управления незамедлительно дали указания ближайшим полицейским экипажам прибыть к месту и предотвратить трагедию, сообщает Zakon.kz.

В Атырау полицейские спасли мужчину, который пытался спрыгнуть с моста.

21 августа около 02:45 ночи оператору 102 поступило сообщение о том, что с моста «Жумыскер – Балыкшы» неизвестный собирается прыгнуть в воду.

Находившиеся неподалеку сотрудники экипажа «Батыс-24» старший лейтенант полиции Темирлан Сахиполлаев и капитан полиции Дамир Аманов прибыли на место и установили местного жителя, 1989 года рождения, который намеревался прыгнуть с моста.

Полицейские в течение четырех минут убедили мужчину не делать этого. Мужчину доставили на экспертизу, которая показала, что он находился в состоянии алкогольного опьянения легкой степени.

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Данияр Кунафин
Атырау
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