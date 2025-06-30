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Общество

В Туркестане полицейский героически спас мужчину, пытавшегося спрыгнуть с моста

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2025 19:14 Фото: Zakon.kz
Транспортные полицейские предотвратили трагедию на железнодорожной станции в Туркестане, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, инцидент произошел 26 июня. Во время дежурства сотрудник линейного отдела полиции Нурсултан Айдарбек заметил мужчину, который перелез через ограждение пешеходного моста и собирался прыгнуть вниз на рельсы. Полицейский незамедлительно отреагировал, он схватил мужчину за руку и начал с ним говорить, стараясь не дать ему сорваться, пока не приедет помощь.

Спустя несколько минут на место прибыли спасатели. Сотрудники ДЧС Туркестанской области с помощью пожарной техники и лестницы аккуратно сняли мужчину с моста и передали его медикам.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Алматинка поблагодарила полицейских за помощь в критической ситуации. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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