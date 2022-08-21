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Дияр Нургожай стал первым казахстанским чемпионом Eagle FC в полутяжелом весе

спортсмен Фото: Instagram/nurgozhay_diyar
25-летний Нургожай единогласным решением судей победил россиянина Константина Андрейцева, передает Zakon.kz.

Пояс Eagle в 93 кг разыгрывался впервые. До Дияра из казахстанцев титул завоевывал только временный чемпион в среднем весе Даурен Ермеков.

На счету Нургожая восемь побед в восьми боях, в шести из них он побеждал в первом раунде.

Отметим, что бой был ярким, что вызвало две стычки среди болельщиков, пришедших на турнир.

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Ранее посмотреть на турнир и узнать кто станет победителем в столицу приехал глава лиги Eagle Fighting Championship (EFC) Хабиб Нурмагомедов.

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