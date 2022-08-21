Дияр Нургожай стал первым казахстанским чемпионом Eagle FC в полутяжелом весе

25-летний Нургожай единогласным решением судей победил россиянина Константина Андрейцева, передает Zakon.kz.

Пояс Eagle в 93 кг разыгрывался впервые. До Дияра из казахстанцев титул завоевывал только временный чемпион в среднем весе Даурен Ермеков.

На счету Нургожая восемь побед в восьми боях, в шести из них он побеждал в первом раунде.

Отметим, что бой был ярким, что вызвало две стычки среди болельщиков, пришедших на турнир.

Новость по теме Две стычки между болельщиками произошли на турнире лиги Хабиба

Ранее посмотреть на турнир и узнать кто станет победителем в столицу приехал глава лиги Eagle Fighting Championship (EFC) Хабиб Нурмагомедов.

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