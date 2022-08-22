В одном из районов Алматы локально отключат холодную воду
Фото: pixabay
В Медеуском районе Алматы локально отключат холодную воду, сообщает Zakon.kz.
23 августа с 09:00 до 17:00 холодной воды не будет в жилых дома и иных зданиях, расположенных на территории Медеуского района в квадрате улиц:
пр. Достык – Курмет – Жамакаева – Каппарова – Азербаева.
Временные ограничения по услуге холодного водоснабжения вводятся для безопасности проведения работ по вводу нового водопровода. ГКП «Алматы су»
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