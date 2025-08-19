В одном из районов Алматы отключат холодную воду
В Жетысуском районе Алматы отключат холодную воду, сообщает Zakon.kz.
По информации ГКП на ПХВ "Алматы Су", ведется замена технологического оборудования на объектах водоснабжения в рамках планово-профилактических работ.
В связи с этим 28 августа 2025 года с 09:00 до 19:00 часов подача холодной воды будет временно приостановлена в мкр. Кулагер по адресам: дома № 25, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 42, 70,71, 73.
"ГКП на ПХВ "Алматы Су" приносит извинения за доставленные неудобства и просит жителей отнестись с пониманием к временным ограничениям, вызванным проведением технических работ", – обратились в организации.
Для получения дополнительной информации можно обратиться по телефону: 274-66-66.
Ранее в Алматы почти на месяц перекрыли улицы Яссауи из-за строительно-монтажных работ по прокладке водопроводных и канализационных сетей.
