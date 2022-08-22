Гороскоп на 22 августа: чем запомнится этот день представителям всех знаков зодиака

Опубликован гороскоп от эксперта по звездам Ирины Богдан на 22 августа 2022 года для всех знаков зодиака, передает Zakon.kz.

Как отметила астролог порталу FTimes.ru, первый день недели будет весьма благоприятным для каждого представителя зодиакального круга, а также Ирина Богдан рассказала, чем этот день запомнится.

Овен

Рожденные под этим созвездием приятно удивят окружающих.

У вас получится достичь поставленных целей, выполнить и даже перевыполнить план. Проявите активность и природное обаяние.

Телец

Множество возможностей подарит 22 августа представителям этого знака зодиака.

Не ленитесь и будьте внимательны. Постарайтесь не пропустить свой шанс. Проявите активность и настойчивость.

Близнецы

Причиной того, что Близнецы не дотянут до поставленной цели, станет работа вполсилы.

Постарайтесь взять себя в руки, быть активнее и настойчивее.

Рак

Рожденным под этим созвездием 22 августа несет разочарования, причем как в работе, событиях, так и в людях.

Кто-то разозлит вас своей необязательностью. Во второй половине дня ситуация немного выровняется. Вечер проведите в приятной компании.

Лев

Этот день для представителей этого властного знака будет спокойным и ровным.

У вас получится сделать все легко и быстро. Это успешный день в финансовом плане. Кроме того, вы услышите множество комплиментов в свой адрес.

Дева

Рожденным под этим созвездием 22 августа захочется купить что-то крупное, но совершенно не нужное им.

Постарайтесь взвесить все за и против. Возможно, вы наконец найдете компромисс и обойдетесь без выбрасывания денег на ветер.

Весы

Этот день представителям данного знака принесет много интересной информации и приятных новостей.

Некоторые из них будут совсем неожиданными и собьют вас с толку. Возможно, планы ваши нарушатся, но это будет к лучшему.

Скорпион

22 августа рожденные под этим созвездием станут настоящими критиками и будут особо недоверчивы к людям, что испортит не только настроение, но и взаимоотношения с окружающими.

Не принимайте близко к сердцу чьи-то слова или какие-то неоднозначные ситуации. Все намного проще, чем вы себе нарисовали.

Стрелец

Представителям данного знака в этот день нужно поставить дела на паузу и поразмышлять над смыслом некоторых из них.

Не спешите и не торопите события. Возможно, вы поменяете подход к каким-то задачам.

Козерог

Для рожденных под данным созвездием этот день обещает быть нейтральным.

Вы выполните все поставленные перед вами задачи. Возможны недоразумения в середине дня, однако негативных последствий это иметь не будет.

Водолей

Для Водолеев 22 августа будет продуктивным.

Вы будете активны и быстро сообразите все на ходу. Кроме того, сегодня к вам все будут тянуться, чтобы пообщаться или посоветоваться.

Рыбы

Представителям данного знака в этот день не следует никого ни в чем винить.

Ищите причину в себе. Не оглядывайтесь назад, а смело смотрите в завтрашний день.

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