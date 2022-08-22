Какие результаты приносит развитие орошаемого земледелия в Павлодарской области

О социально-экономическом развитии Павлодарской области за семь месяцев отчитался аким Абылкаир Скаков перед премьер-министром Алиханом Смаиловым, посетившим регион с рабочей поездкой.

Стабильный рост наряду с другими базовыми отраслями экономики показывает агропромышленный комплекс. Одним из основных условий для этого названо развитие орошаемого земледелия.

По информации акима Павлодарской области Абылкаира Скакова, за два года площадь орошаемого земледелия в Павлодарской области увеличилась на 35 тыс. га, в этом году намерены достичь общего показателя в 143 тыс. га. Развитие орошения, как отметил Скаков, приносит ощутимые и относительно быстрые результаты.

Прежде всего, растут и диверсифицируются посевные площади, с начала года – плюс 90 тыс. га. (…) Во-вторых, орошение улучшает качество производимых кормов, что дало новый импульс к развитию мясного и молочного животноводства в регионе. В частности, растет число молочно-товарных ферм: только за последние два года в области построили треть из всех действующих местных МТФ (молочно-товарных ферм. – Прим. ред.) Эти и другие положительные тренды АПК, наконец, привлекают все больше инвестиций в отрасль. С начала года их объем увеличился почти на 10%, за два года он составил более 150 млрд тенге. Абылкаир Скаков

Фото: Валерия Бугаева

По мнению Абылкаира Скакова, регион с его мощным водным потенциалом – рекой Иртыш – может значительно увеличить площади орошения, у руководства области есть соответствующие расчеты и предложения. Стороны согласились, что необходима специальная программа для развития орошаемого земледелия в регионе.

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Глава кабмина также поддержал необходимость строительства нового моста через Иртыш, диагностики проблем Экибастузской ТЭЦ, ускорения решения экологических и ряда других поднятых властями Павлодарской области вопросов.