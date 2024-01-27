Премьер провел совещание по развитию Костанайской области

Актуальные вопросы социально-экономического развития Костанайской области обсудили на совещании под председательством премьер-министра Алихана Смаилова в рамках его рабочей поездки в регион, сообщает Zakon.kz.

С участием руководства акимата области и центральных госорганов рассмотрены принимаемые меры в сферах промышленности, теплоэнергетики, сельского хозяйства, транспорта, здравоохранения и др.

Смаилов отметил, что местные исполнительные органы смогли выполнить большую часть поручений, которые премьер давал в сентябре 2022 года. При этом некоторые инфраструктурные проекты находятся на стадии реализации.

"Продолжается работа по обеспечению населения питьевой водой. Со стороны правительства средства выделяются своевременно и в полном объеме. Акимату необходимо завершить работы в установленные сроки", — сказал Алихан Смаилов.

Он напомнил, что для недопущения загрязнения водных объектов было поручено принять меры по строительству и реконструкции канализационно-очистных сооружений.

"Акимату и профильному министерству приступить к реализации проектов с полной документацией. По запланированным – ускорить разработку документации и проведение конкурсных процедур", — указал глава кабмина.

Переходя к повестке совещания, Алихан Смаилов отметил, что прошлый год вследствие неблагоприятных природно-климатических событий стал особенно сложным для агропромышленного комплекса.

"Несмотря на это, в регионе было собрано порядка 4 млн тонн зерновых культур. В этом году для аграриев области из бюджета предусмотрено 57 млрд тенге, из них 38 млрд тенге в виде субсидий. Акимату надо своевременно принять меры по проведению весеннего сева", — сказал он.

Премьер-министр поручил с учетом климатических условий региона и экономической целесообразности рассмотреть возможность выделения дополнительного финансирования на развитие крупных молочно-товарных ферм.

По его словам, повышению доходов сельского населения будет способствовать и программа "Ауыл аманаты".

"В текущем году правительством на ее реализацию по области выделено в 2 раза больше средств по сравнению с прошлым годом. В целом за 2023 год благодаря программе было создано порядка 300 рабочих мест, в текущем году ожидается не менее 600. Акимату нужно не просто выдавать кредиты, но и стимулировать кооперацию личных подсобных хозяйств".

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Также во время совещания стало известно, что в текущем году в регионе планируется реализовать 13 промышленных инвестпроектов на 127 млрд тенге. В этой связи Смаилов потребовал обеспечить их качественный запуск и проработать вопрос расширения индустриальной зоны с учетом подведения соответствующей инфраструктуры.

Принято решение о строительстве новой ветки газопровода из Актюбинской области в Костанай.

"Технико-экономическое обоснование проекта уже разработано и направлено на экспертизу. Министерству энергетики совместно с QazaqGaz надо ускориться в данном направлении. Акимату следует провести работу с инвесторами по синхронизации их проектов с учетом обеспечения региона дополнительными объемами газа", — сказал Алихан Смаилов.

В августе прошлого года правительство утвердило комплексные планы развития Амангельдинского и Джангельдинского районов, моногородов Аркалык, Житикара и Лисаковск. На их реализацию из республиканского бюджета предусмотрено порядка 78 млрд тенге.

"Эти средства в первую очередь направлены на улучшение качества жизни населения. Акимату необходимо обеспечить качественную и своевременную реализацию всех мероприятий", — подчеркнул глава правительства.

В ходе совещания был также затронут вопрос развития логистики. Так, бюджет автодорожной отрасли региона в 2023 году составил 56 млрд тенге. За счет этих средств проведен ремонт 700 км дорог между населенными пунктами и 299 улиц в населенных пунктах. В текущем году на эти цели из бюджета предусмотрено более 66 млрд тенге.

"Завершен важный для региона проект по реконструкции автодороги "Костанай – Денисовка". Ведутся проектные работы по участкам республиканских дорог. Это "Узунколь – Троебратское", "Сарыколь – граница Северо-Казахстанской области" и дорога от границы области Ұлытау до Аркалыка. В перспективе после завершения действующих проектов планируется реконструкция автодороги "Костанай – граница РФ".

В части развития сферы здравоохранения Алихан Смаилов отметил, что в рамках поручений, данных им в ходе предыдущей рабочей поездки, проработаны вопросы строительства областного перинатального центра и финансирования поликлиники в городе Тобыл.

"До конца года акимату совместно с министерством здравоохранения надо ввести в эксплуатацию поликлинику и начать строительство центра", — заключил Смаилов.

26 января премьер-министр Алихан Смаилов прибыл в Костанайскую область с рабочей поездкой. Он ознакомился с ходом реализации проекта по повышению доходов сельчан "Ауыл аманаты" и проведет встречу с креативной молодежью.

