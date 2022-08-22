Улицу Сыганак частично перекроют в столице
Фото: gov.kz
В столице продолжаются плановые работы по ремонту дорожного полотна по улице Сыганак. Движение по дороге будет приостановлено. Об этом сообщили в городском акимате, передает Zakon.kz.
С 22 августа по 1 сентября 2022 года планируется полное перекрытие дороги на участке от ул. Сауран до ул. Казак телерадиосы (движения в сторону пр. Кабанбай батыра), – говорится в сообщении транспортного управления.
Жителям и гостям столицы рекомендуют заранее планировать свои маршруты движения.
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