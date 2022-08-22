Улицу Сыганак частично перекроют в столице

Фото: gov.kz

В столице продолжаются плановые работы по ремонту дорожного полотна по улице Сыганак. Движение по дороге будет приостановлено. Об этом сообщили в городском акимате, передает Zakon.kz.

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