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Общество

Одну из улиц частично перекроют в Астане на пять дней

Коммунальная служба, работники коммунальной службы, ремонтные работы, восстановительно-ремонтные работы, восстановительные работы , фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2025 12:15 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Жителей и гостей Астаны предупредили о начале среднего ремонта дорожного полотна по улице Сыганак, сообщает Zakon.kz.

По информации столичного Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, из-за этого на пять дней перекроют движение по двум участкам:

  • от проспекта Кабанбай батыра до Қазақ раиосы;
  • от Қазақ радиосы до улицы Сауран.
"Движение транспорта на этих участках будет полностью закрыто с 20 по 25 июля", – добавили в управлении.

Фото: акимат Астаны

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать маршруты в целях исключения заторов на дорогах города.

Ранее астанчан предупредили о том, что на полный день, 20 июля 2025 года, перекроют для движения центральные улицы на левом берегу.

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Андрей Дюсупов
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