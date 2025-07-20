Одну из улиц частично перекроют в Астане на пять дней

Жителей и гостей Астаны предупредили о начале среднего ремонта дорожного полотна по улице Сыганак, сообщает Zakon.kz.

По информации столичного Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, из-за этого на пять дней перекроют движение по двум участкам:

от проспекта Кабанбай батыра до Қазақ раиосы;

от Қазақ радиосы до улицы Сауран.

"Движение транспорта на этих участках будет полностью закрыто с 20 по 25 июля", – добавили в управлении.

Фото: акимат Астаны

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать маршруты в целях исключения заторов на дорогах города.

Ранее астанчан предупредили о том, что на полный день, 20 июля 2025 года, перекроют для движения центральные улицы на левом берегу.