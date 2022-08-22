КТК снова приостановил работу: на ВПУ-1 и ВПУ-2 нашли трещины

О временном выводе из эксплуатации ВПУ-1 и ВПУ-2 сообщили в пресс-службе Каспийского Трубопроводного Консорциума, передает Zakon.kz.

В августе 2022 года в ходе проведения водолазными группами плановых работ по техническому обслуживанию комплекса оборудования ВПУ-1 и ВПУ-2 были обнаружены трещины в узлах крепления подводных рукавов к танкам плавучести.

Танк плавучести представляет собой полую, наполненную воздухом конструкцию, которая предназначена для поддержания подводных рукавов шлангов в заданной конфигурации.

Угроза населению, флоре и фауне Черного моря отсутствует, герметичность оборудования сохранена, – сообщили в пресс-службе компании.

На танке плавучести ВПУ-1 выявлена трещина в соединительной пластине с частью трубной обвязки подводных шлангов, на танке плавучести ВПУ-2 выявлена трещина в аналогичной соединительной пластине, а также зафиксировано смещение шарнирного соединения в месте образования трещины.

Фото: пресс-служба КТК

КТК обратился к производителю ВПУ компании IMODCO и в контролирующее безопасную эксплуатацию устройств классификационное общество ABS за консультациями по вопросу возможности дальнейшей эксплуатации комплекса ВПУ. КТК предоставил материалы по дефектам.

Организации настоятельно рекомендовали приостановить эксплуатацию ВПУ до замены танков плавучести. Классификационное общество ABS подчеркнуло, что в зимний период 2021-2022 года наблюдались сложные гидрометеоусловия, которые, вероятно, могли стать причиной обнаруженных повреждений.

Аномальные шторма привели к повреждениям секций плавучих шлангов в марте 2022 года.

Фото: пресс-служба КТК

Акционеры компании были уведомлены о сложившейся ситуации 5 и 17 августа 2022 года по дефектам на танках плавучести 1 и 2 соответственно. Погрузочные операции на Морском терминале КТК временно производятся только через ВПУ-3, – рассказали в компании.

Использование одного ВПУ в настоящее время позволит выполнить заявки грузоотправителей в сниженных объемах.

КТК придерживается бескомпромиссной позиции по вопросу охраны окружающей среды и обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования Морского терминала консорциума в Черном море и недопущения создания аварийных ситуаций, связанных с разливами нефти.

Считаем необходимым еще раз подчеркнуть, что вышеуказанные повреждения не повлекли инцидента или аварии, связанной с разливом нефти; угрозы населению и окружающей среде не имеется. Компанией проведены мероприятия по исключению указанных рисков на данном оборудовании, – говорится в сообщении.

КТК разработал техническое задание и намерен провести замену танков из имеющихся в резерве.

О ходе развития ситуации КТК сообщит дополнительно.

В составе объектов Морского терминала Каспийского Трубопроводного Консорциума с 2002 года находятся в эксплуатации два выносных причальных устройства ВПУ-1 и ВПУ-2, а с 2013 года ВПУ-3.

Подводное и надводное оборудование комплекса по отгрузке нефти состоит из подводного нефтепровода, оконечного подводного трубопроводного манифольда (ОПТМ), кессонных якорей, цепных анкерных креплений, подводных шлангов, танка плавучести, ВПУ и плавающих шлангов.