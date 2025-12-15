Минэнерго: Новые ВПУ для КТК доставят раньше срока

Министр энергетики Ерлан Аккенженов 15 декабря 2025 года на брифинге сообщил, что после повреждения одного из ВПУ Каспийского трубопроводного консорциума ведутся восстановительные работы, а поставку новых установок планируют ускорить, передает корреспондент Zakon.kz.

Он сообщил, что на объекте образовалась крупная пробоина размером около 2,5 на 3 метра, возникшая в результате направленного взрыва.

"Сейчас водолазы выполняют все работы по восстановлению плавучести данного выносного причального устройства (ВПУ). Далее необходимо будет попасть внутрь ВПУ и оценить повреждения технологического оборудования. В случае, если нам удастся провести ремонтные работы, ВПУ-2 также будет включен в строй. Несмотря на восстановительные работы, сейчас министерством и национальной нефтегазовой компанией принимаются все меры по доставке двух новых ВПУ, которые были произведены в Объединенных Арабских Эмиратах", – озвучил министр.

По его словам, срок доставки изначально планировался на апрель.

"Однако сейчас мы корректируем график и планируем доставить оборудование уже в январе. Это сложное технологическое оборудование, которое требует специализированной доставки непосредственно к месту монтажа – в порт Новороссийск", – продолжил Аккенженов.

Ранним утром 29 ноября 2025 года объекты морской инфраструктуры КТК в районе порта Новороссийска были атакованы беспилотными плавсредствами. В результате атаки серьезные повреждения получило выносное причальное устройство ВПУ-2.