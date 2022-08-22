Кошмарный сон госслужащего: появились подробности штурма в СпецЦОНе

Департаментом полиции Актюбинской области разоблачена организованная преступная группа из числа работников Специализированного ЦОНа, оказывающих содействие гражданам в получении водительских удостоверений за денежные вознаграждения в сумме 200 тыс. тенге, передает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте информационного медиапортала МВД РК, установлено, что при прохождении обязательного теоретического экзамена у входа в экзаменационный класс работники ЦОНа «осуществляли беспрепятственный проход определенных кандидатов по списку, не подвергая их наружному досмотру металлоискателем».

При этом список привилегированных кандидатов заранее формировался пособниками из числа гражданских лиц, – говорится в сообщении.

Экзаменуемый, снабженный мини-наушниками, микрофоном и камерой, проходил за свой компьютер и показывал изображение с монитора другому участнику преступной группировки, а тот, в свою очередь, находился в съемной квартире и диктовал ему правильные ответы. Еще один участник группировки во время экзамена сидел в соседнем кабинете и обеспечивал их интернетом с помощью роутера. Таким образом, недобросовестные граждане сдавали тесты и получали заветные водительские удостоверения, – отмечается в сообщении.

Как сообщается, при обыске в съемной квартире сотрудниками полиции изъято 6 млн 690 тыс. тенге, 1800 долларов США, также изъяты микронаушники, микровидеокамеры, жилетки для сдачи экзаменов с мини-камерами, зарядные устройства и многое другое.

Кроме того, при личном досмотре у одного экзаменуемого обнаружено и изъято вещество растительного происхождения, похожее на марихуану.

В ходе спецоперации был задержан еще один гражданин, ожидавший свою очередь во дворе Специализированного ЦОНа, также снабженный всей необходимой техникой. В настоящее время действия лиц, вовлеченных в преступную схему, задокументированы и проводятся следственные действия, – следует из сообщения.

19 августа в соцсетях распространили видео погони силовиков, снятое в актюбинском СпецЦОНе.

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Тогда в Департаменте полиции Актюбинской области сообщили, что пресечена деятельность организованной преступной группы, которая оказывала незаконные услуги населению по выдаче водительских удостоверений для управления транспортными средствами.