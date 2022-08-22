Когда может завершиться ремонт дороги близ «Алтын Орды»

Председатель правления АО «НК «ҚазАвтоЖол» Мейрхат Касымбаев рассказал, когда завершится ремонт дороги близ рынка «Алтын Орда» в пригороде Алматы, сообщает Zakon.kz.

По его словам, на сегодняшний день выполнено порядка 90% всех работ.

По договору данный проект заканчивается 1 ноября.