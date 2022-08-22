Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Когда может завершиться ремонт дороги близ «Алтын Орды»

Когда может завершиться ремонт дороги близ «Алтын Орды» Фото: Zakon.kz
Председатель правления АО «НК «ҚазАвтоЖол» Мейрхат Касымбаев рассказал, когда завершится ремонт дороги близ рынка «Алтын Орда» в пригороде Алматы, сообщает Zakon.kz.

По его словам, на сегодняшний день выполнено порядка 90% всех работ.

По договору данный проект заканчивается 1 ноября.

Мы усилили работу. Генеральный подрядчик сейчас подключает все необходимые резервы, чтобы закончить в сентябре основную трассу и открыть движение. Мейрхат Касымбаев

Читайте также

Как MEGA создает общественные пространства

Азат Бектуров освобожден от должности главы «Казаэронавигации»

Дожди с грозами и понижение температуры ожидаются в Казахстане

Анастасия Стативкина
Алматинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Школьники Алматы будут учиться по-новому с 1 сентября
Школьники Алматы будут учиться по-новому с 1 сентября
Борец Казахстана
Даулет Турлыханов ответил российским борцам, желающим выступать за Казахстан
Кадровые перестановки произошли в акимате Алматинской области
Кадровые перестановки произошли в акимате Алматинской области
ограничения, ограничения, алматы
В Алматы могут появиться карантинные зоны: кого коснутся ограничения
Статус в сети для избранных: в WhatsApp появилась новая функция
В WhatsApp появится новая функция
Гороскоп на неделю: названы знаки зодиака, представителям которых улыбнется удача
Гороскоп на неделю: названы знаки зодиака, представителям которых улыбнется удача
МИД РК выразил протест послу Украины
МИД РК выразил протест послу Украины
смерть контрактника
Стали известны подробности гибели контрактника в Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления