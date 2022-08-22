Начальником Академии Национальной гвардии назначен Артур Токушев
Личному составу Главного командования Национальной гвардии нового начальника академии представил заместитель министра внутренних дел РК – Главнокомандующий Национальной гвардией Еркин Ботаканов.
Главнокомандующий войсками правопорядка выразил уверенность в том, что полковник Артур Токушев, используя опыт прохождения службы в войсках, выполнит все поставленные перед ним задачи.
Полковника Артура Токушева все прекрасно знают в Национальной гвардии. Он был командиром воинских частей 5513, 7552, 6654. Был слушателем Военной академии Вооруженных сил РК и Национального университета обороны имени Первого Президента РК. Уверен, что Артур Калиакпарович внесет большой вклад в формирование и проведение кадровой политики по подготовке офицерских кадров для Национальной гвардии, – сказал Еркин Ботаканов.
Артур Токушев прошел служебный путь от курсанта Высшего военного командного училища Внутренних войск МВД России до первого заместителя начальника Главного штаба Главного командования Национальной гвардии.
В разные годы командовал воинскими частями 5513 (город Тараз), 7552 (город Алматы), 6654 (поселок Каракемер) Национальной гвардии, являлся старшим преподавателем кафедры оперативного искусства и тактики Национального университета обороны.
С октября 2015 года занимал должность первого заместителя начальника Главного штаба Главного командования Национальной гвардии.
Также в этот день представили нового начальника управления по защите государственных секретов Главного командования Национальной гвардии – Динмухамеда Мырзатаева.