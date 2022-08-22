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КНБ ликвидировала транснациональную преступную группу

КНБ ликвидировала транснациональную ОПГ Фото: КНБ РК
Преступники в течение трех лет добывали, перерабатывали и реализовывали более 233 тыс. тонн полезных ископаемых. Ущерб превысил 1,2 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники Комитета национальной безопасности пресекли деятельность транснациональной преступной группы в составе граждан Казахстана и ближнего зарубежья.

Сообщается, что в 2019-2021 годы на территории Акмолинской области члены группировки без специального разрешения уполномоченного органа добыли, переработали и реализовали более 233 тыс. тонн полезных ископаемых.

В результате незаконных действий Казахстану причинен особо крупный ущерб на сумму более 1,2 млрд тенге.

Дело направлено в суд.

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Данияр Кунафин
КНБ Акмолинская область
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