КНБ ликвидировала транснациональную преступную группу

Преступники в течение трех лет добывали, перерабатывали и реализовывали более 233 тыс. тонн полезных ископаемых. Ущерб превысил 1,2 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники Комитета национальной безопасности пресекли деятельность транснациональной преступной группы в составе граждан Казахстана и ближнего зарубежья.

Сообщается, что в 2019-2021 годы на территории Акмолинской области члены группировки без специального разрешения уполномоченного органа добыли, переработали и реализовали более 233 тыс. тонн полезных ископаемых.

В результате незаконных действий Казахстану причинен особо крупный ущерб на сумму более 1,2 млрд тенге.

Дело направлено в суд.