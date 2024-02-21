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Законодательство РК

В Казахстане пресекли деятельность транснациональной организованной преступной группы

Поимка преступников Фото: МВД РК
Министерством внутренних дел Казахстана ликвидирован канал производства и распространения синтетических наркотиков транснациональной организованной преступной группой, сообщает Zakon.kz.

По сведениям пресс-службы МВД РК, в отношении трех иностранцев возбуждены уголовные дела за создание, руководство и участие в транснациональной организованной группе. Подозреваемых задержали в приобретенном организатором частном доме на окраине Ерейментау Акмолинской области, где они незаконно изготавливали и хранили аналоги психотропных веществ.

"Между членами группы четко были распределены роли, задачи и конкретные действия каждого участника. В нарколаборатории были установлены современные системы охлаждения, вентиляции, а также оборудование для производства "синтетики". Наркотики изготавливались в условиях строгой конспирации. Участники вводили в заблуждение соседей, практиковали выход из дома только при крайней необходимости. По периметру участка дома были установлены камеры видеонаблюдения с выводом на Wi-Fi организатора. Кроме того, был приобретен гараж для хранения сырья и готовых наркотиков, а также автомобиль. Все приобретенное имущество было оплачено по "серым" схемам и не было зарегистрировано на покупателя-иностранца", – сообщил начальник Департамента имиджевой работы и внутренних коммуникаций МВД Шынгыс Алекешев.

В целом при обыске было изъято более 12 кг мефедрона и свыше 17 кг прекурсоров.

Похожее задержание произошло в Таразе. Там в ходе спецоперации у курьера изъяли наркотики на сумму 36 млн тенге.

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