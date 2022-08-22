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Выдача прав в Актобе: в «Правительстве для граждан» опровергли данные МВД

задержание в СпецЦОНе Актобе Фото: Zakon.kz
В госкорпорации «Правительство для граждан» пояснили, что сотрудники автоЦОНа не проводят досмотр экзаменуемых перед сдачей экзамена на водительские права, сообщает Zakon.kz.

По информации, распространенной МВД, «участники ОПГ из числа сотрудников спецЦОНа» обеспечивали беспрепятственный вход на экзамен определенным клиентам с гаджетами и без наружного досмотра металлоискателем.

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Управляющий директор по связям с общественностью госкорпорации «Правительство для граждан» Нариман Дюсекеев пояснил, что обслуживанием биометрической системы, которая используется при сдаче теоретического экзамена, занимается ТОО «U-Study».

По действующему алгоритму работники ТОО «U-Study» также проводят наружный досмотр и осуществляют пропуск кандидатов в зал. Управлением собственной безопасности Департамента полиции по Актюбинской области были задержаны работники ТОО «U-Study», а не сотрудники спецЦОНа. Нариман Дюсекеев

Отмечается, что за первое полугодие 2022 года департамент внутренней безопасности госкорпорации выявил более 200 правонарушений.

В основном это были попытки использования при сдаче экзамена на права гаджетов – скрытой камеры и мини-наушников, по которым экзаменуемый получал правильные ответы от своих помощников.

19 августа в спецЦОНе Актобе сотрудники Управления собственной безопасности ДП Актюбинской области задержали подозреваемых в незаконной выдаче водительских прав гражданам.

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