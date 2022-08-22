Выдача прав в Актобе: в «Правительстве для граждан» опровергли данные МВД
По информации, распространенной МВД, «участники ОПГ из числа сотрудников спецЦОНа» обеспечивали беспрепятственный вход на экзамен определенным клиентам с гаджетами и без наружного досмотра металлоискателем.
Управляющий директор по связям с общественностью госкорпорации «Правительство для граждан» Нариман Дюсекеев пояснил, что обслуживанием биометрической системы, которая используется при сдаче теоретического экзамена, занимается ТОО «U-Study».
По действующему алгоритму работники ТОО «U-Study» также проводят наружный досмотр и осуществляют пропуск кандидатов в зал. Управлением собственной безопасности Департамента полиции по Актюбинской области были задержаны работники ТОО «U-Study», а не сотрудники спецЦОНа. Нариман Дюсекеев
Отмечается, что за первое полугодие 2022 года департамент внутренней безопасности госкорпорации выявил более 200 правонарушений.
В основном это были попытки использования при сдаче экзамена на права гаджетов – скрытой камеры и мини-наушников, по которым экзаменуемый получал правильные ответы от своих помощников.
19 августа в спецЦОНе Актобе сотрудники Управления собственной безопасности ДП Актюбинской области задержали подозреваемых в незаконной выдаче водительских прав гражданам.