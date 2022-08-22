Суд оправдал экс-ответсека МИД Казахстана после пересмотра дела

Апелляционная коллегия пришла к выводу, что фактически по делу отсутствует ущерб, который является составной частью злоупотребления служебными полномочиями, сообщает Zakon.kz.

Судебная коллегия по уголовным делам суда города Нур-Султана рассмотрела уголовное дело в отношении экс-ответсекретаря МИД РК Анарбека Карашева, бывшего посла Казахстана в Узбекистане Ерика Утембаева, а также директора подрядной организации Нурекенова.

Анарбека Карашева обвинили в получении взяток на общую сумму около 10 млн тенге. По версии следствия, на госслужбе он «покрывал» противоправные действия трех руководителей подведомственных организаций министерства и получал от них за это деньги.

Приговором суда от 18 сентября 2020 года подсудимых признали виновными в злоупотреблении должностными полномочиями.

Однако апелляционная коллегия пришла к выводу, что фактически по делу отсутствует ущерб, который является составной частью злоупотребления служебными полномочиями.

Обвинением не доказана причинно-следственная связь между деянием и последствиями, наступившими в результате злоупотребления Анарбеком Карашевым должностными полномочиями, и пособничеством Ерика Утембаева и Нурекенова, что является обязательным признаком состава преступления.

Апелляционная коллегия отметила, что для признания лица виновным в злоупотреблении должностными полномочиями необходимо было установить:

наличие цели извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций;

или нанесение вреда другим лицам или организациям при использовании служебных полномочий.

В ходе судебного следствия в апелляционной инстанции не нашло своего подтверждения злоупотребление служебным положением Карашевым и пособничество со стороны Утембаева и Нурекенова.

По результатам рассмотрения дела судебной коллегией по уголовным делам был вынесен оправдательный приговор.