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Избил и помирился: дело Рахата Турлыханова пересмотрят в суде

Избил и помирился: Дело Рахата Турлыханова пересматривают в суде Фото: Instagram/rakhat_turlykhanov
Дело певца Рахата Турлыханова пересмотрят в городском суде Алматы в апелляционном порядке, сообщает Zakon.kz.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что Рахата Турлыханова, несмотря на примирение с избитой им супругой, все же арестовали на пять суток. 

"Информация о том, что его арестовали на пять суток, не соответствует действительности", – сообщили корреспонденту Zakon.kz в городском суде Алматы. 

По протесту прокурора дело все же пересмотрят. В горсуд оно поступило 10 января.

9 января 2024 года Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Алматы рассмотрел дело в отношении артиста. Как следовало из материалов следствия, в декабре 2023 года Турлыханов устроил дома скандал и нанес своей супруге побои. В суде он признал вину, раскаялся и попросил производство по делу прекратить за примирением сторон. Супруга подтвердила факты и сообщила, что примирилась с мужем.

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В октябре 2023 года Турлыханова уже привлекали за избиение супруги, но суд прекратил производство по делу в связи с примирением.

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