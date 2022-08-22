Причину агрессивного поведения тюленей в Актау объяснили экологи

Фото: pexels

Тюлени в Актау стали нападать на людей. Млекопитающие с разницей в один день покусали трех человек, двое из них – дети. Оба случая схожи в одном: тюлени нападали на мелководье, сообщает Zakon.kz.

Это был взрослый тюлень, длиной около метра. Его зубы вошли мне под кожу. После нападения тюленя я сразу обратился к врачам областной больницы, но помощь мне там не оказали, сославшись на то, что они не знают, что делать, – рассказал пострадавший телеканалу «Астана». Агрессивное поведение млекопитающих экологи связывают с защитой своей естественной среды обитания. Еще одна версия появления тюленей на мелководье – охота на рыбу. Человечество, именно люди вошли в среду обитания этих тюленей. Получается, они посягают сейчас на их собственность, поэтому и возникают эти укусы и нападения тюленей на человека. Здесь это неизбежно, и, я думаю, нужно государству задуматься, что нужны такие места, где тюлени будут себя более комфортно чувствовать. Руководитель общественного движения Kaz Eco Patrol Тимур Елеусизов Ранее стало известно о том, что подростки 11 и 12 лет купались недалеко от берега в 14-м микрорайоне, когда на них внезапно напал небольшой тюлень. Вплоть до 16 сентября пострадавшим будут делать прививки. Читайте также События вокруг Украины: ситуация вокруг ЗАЭС, создание Киевской инициативы Избиение санитара в Алматы: стороны не имеют претензий друг к другу Поддержка реформ президента – основа новой платформы Amanat

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