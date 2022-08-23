Потасовка возле ресторана закончилась ножевым ранением в Костанае

Фото: Zakon.kz

Полицейские установили, что конфликт произошел между знакомыми, которые коротали вечер в одной компании. Пострадавший госпитализирован, передает Zakon.kz.

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