Потасовка возле ресторана закончилась ножевым ранением в Костанае
Фото: Zakon.kz
Полицейские установили, что конфликт произошел между знакомыми, которые коротали вечер в одной компании. Пострадавший госпитализирован, передает Zakon.kz.
Мужчина, нанесший ножевое ранение, скрылся с места преступления. Сотрудниками полиции были приняты все необходимые меры. В этот же день подозреваемый был задержан, дал признательные показания, орудие преступления изъято. В отношении 32-летнего мужчины принята мера в виде подписки о невыезде до окончания предварительного расследования, – пояснил исполняющий обязанности начальника Южного отдела полиции Азамат Оспанов.
В настоящее время 41-летний потерпевший находится в хирургическом отделении городской больницы Костаная. Он получил проникающее ранение брюшной полости, сейчас его состояние стабильное.
Данный факт зарегистрирован по ч. 1 ст. 106 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
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