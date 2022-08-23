Когда решат проблему загрязненного воздуха в Алматы

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев рассказал, как улучшат качество атмосферного воздуха в самых загрязненных городах страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил министр, на 16 крупнейших промышленных предприятиях за пять лет предусматривается сокращение выбросов на 20%.

За 2021 год 16 предприятиями в атмосферный воздух фактически было выброшено 655 тыс. тонн загрязняющих веществ, что на 3% ниже уровня 2020 года (675 тыс. тонн) при лимите 803,8 тыс. тонн. За шесть месяцев этого года эмиссии предприятий составили 293,2 тыс. тонн, что на 6,7% ниже аналогичного периода 2021 года (314 тыс. тонн). Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев на заседании правительства

По словам главы Минэкологии, такой показатель был достигнут за счет проведения природоохранных мероприятий и повышения надежности оборудования. Для этого предприятиями было выделено 15,4 млрд тенге собственных средств.

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Так, на стальном департаменте АО «АрселорМиттал Темиртау» была проведена реконструкция пылеочистного оборудования корпусов бункеров агломерата, а также ремонт электрофильтров котлоагрегатов. Это позволило снизить выбросы на 1,1 тыс. тонн.

Кроме того, начаты работы по реконструкции газоотводящего тракта зоны спекания агломашин с установкой электрофильтров и реконструкция пылеочистного оборудования корпуса дробления известняка. Работу планируют завершить в этом году. В целом, по предприятию до 2025 года прогнозируется снижение до 30%.

На Алматинской ТЭЦ-2 запланирован перевод на газ, что даст снижение выбросов загрязняющих веществ на 80% к 2025 году, – уточнил Сериккали Брекешев.

На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе ведутся работы по тонкой очистке дымовых газов католического крекинга и аминовой очистке топливного газа на установках, что даст снижение выбросов загрязняющих веществ на 3,6%. В целом, до 2030 года планируется снижение на 9,1%.