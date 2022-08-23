Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Когда решат проблему загрязненного воздуха в Алматы

Когда решат проблему загрязненного воздуха в Алматы Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев рассказал, как улучшат качество атмосферного воздуха в самых загрязненных городах страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил министр, на 16 крупнейших промышленных предприятиях за пять лет предусматривается сокращение выбросов на 20%.

За 2021 год 16 предприятиями в атмосферный воздух фактически было выброшено 655 тыс. тонн загрязняющих веществ, что на 3% ниже уровня 2020 года (675 тыс. тонн) при лимите 803,8 тыс. тонн. За шесть месяцев этого года эмиссии предприятий составили 293,2 тыс. тонн, что на 6,7% ниже аналогичного периода 2021 года (314 тыс. тонн).Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев на заседании правительства

По словам главы Минэкологии, такой показатель был достигнут за счет проведения природоохранных мероприятий и повышения надежности оборудования. Для этого предприятиями было выделено 15,4 млрд тенге собственных средств.

Новость по теме

Названы города Казахстана с самым загрязненным воздухом

Так, на стальном департаменте АО «АрселорМиттал Темиртау» была проведена реконструкция пылеочистного оборудования корпусов бункеров агломерата, а также ремонт электрофильтров котлоагрегатов. Это позволило снизить выбросы на 1,1 тыс. тонн.

Кроме того, начаты работы по реконструкции газоотводящего тракта зоны спекания агломашин с установкой электрофильтров и реконструкция пылеочистного оборудования корпуса дробления известняка. Работу планируют завершить в этом году. В целом, по предприятию до 2025 года прогнозируется снижение до 30%.

На Алматинской ТЭЦ-2 запланирован перевод на газ, что даст снижение выбросов загрязняющих веществ на 80% к 2025 году, – уточнил Сериккали Брекешев.

На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе ведутся работы по тонкой очистке дымовых газов католического крекинга и аминовой очистке топливного газа на установках, что даст снижение выбросов загрязняющих веществ на 3,6%. В целом, до 2030 года планируется снижение на 9,1%.

Читайте также

Названа наиболее востребованная специальность в Казахстане

Как обстоят дела с мясом в Казахстане, рассказал глава Минсельхоза

В Казахстане могут разрешить платную охоту на сайгаков

Тамила Языкова
Брекешев Сериккали МЭГПР РК Алматы Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Школьники Алматы будут учиться по-новому с 1 сентября
Школьники Алматы будут учиться по-новому с 1 сентября
Алматинцев предупредили о последствиях покупки авто из Азербайджана и Грузии
Алматинцев предупредили о последствиях покупки авто из Азербайджана и Грузии
Отчим насиловал падчерицу в ВКО
Пять лет отчим насиловал падчерицу в ВКО
Окровавленные человеческие чучела на деревьях напугали жителей Усть-Каменогорска
Окровавленные человеческие чучела на деревьях напугали жителей Усть-Каменогорска
Чем запомнится 22 августа для представителей всех знаков зодиака
Гороскоп на 22 августа: чем запомнится этот день представителям всех знаков зодиака
Нур-Султан кража вещей из Бани
Посетителя бани обокрали на 500 тысяч тенге в Нур-Султане
рубль, тенге, доллар
Курсы валют на 22 августа в обменных пунктах Казахстана
Дифференцированные цены установлены на дизтопливо в Казахстане
Предельные цены на дизтопливо установлены в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления